Neige au couchant

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D500

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/5

Focale 200 mm

ISO 100

Objectif 70.0-200.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe BEGOT Jeremy

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 10.0 (Windows)

Après les premières chutes de neige d'hier sur le massif du Pilat, le soleil était de retour pour magnifier le paysage pour mon plus grand plaisirs. De plus, avec une belle visibilité, on pouvait parfaitement voir les prés-Alpes bien plâtré eux aussi.