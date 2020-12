Embrasement hivernal

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800

Exposition 2/5 sec

Ouverture f/16

Focale 16 mm

ISO 50

Objectif 16.0-35.0 mm f/4.0

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2019 (Macintosh)

Après deux ans d'absence, l'hiver semble s'installer sur notre pays pour ce début de mois de décembre ! Une descente polaire provoque de l'instabilité sur notre pays et entraine des chutes de neige à basse altitude voire localement en plaine. Les Cévennes blanchissent tandis que le littoral reste globalement au sec mais cède face au froid. Cette journée dominicale en est un parfait témoin puisque le gel s'est invité jusqu'à la mer avec près de -3 °C et pas plus de 10 °C au meilleur de la journée sous une bise vivifiante.

Heureusement, le ciel du soir permet de réchauffer l'ambiance avec un joli embrasement lié aux restes de giboulées venant s'échouer sur le littoral.