Elle revient

Petite excursion ce matin sur les plateaux pour me rendre compte de la situation.

Nous sommes ici vers 900 m d'altitude. La couche de neige est encore relativement modeste, mais elle a tendance à s'accroître rapidement quand on prend un peu plus d'altitude.

En revanche, les routes sont très mauvaises avec une petite couche de glace mêlée de neige qui m'empêchera de m'aventurer plus loin.