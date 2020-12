C'est l'hiver !

Temps mitigé , les conifères sont habillés de neige, givre et glaçons.

Plus haut sur la crête à 2000m les conditions sont hivernales: un petit vent du nord donne donne un indice Windchil de -11°...

Un dicton local dit " la neige qui tient sur les arbres en appelle une autre" ... ça devrait retomber bientôt donc .

Vue sur le sud Dévoluy et son plateau de Bure .