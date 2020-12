Temps à la neige

Appareil Panasonic

Après le fort coup de mistral avec vigilance jaune hier, avec entre autres jusqu'à 129 km/h au sommet du Ventoux (avec un ressenti autour de -20°C) ; 117 km/h à Murs ; 98 km/h aux crêtes du petit Luberon et 95 km/h à Avignon. Environ 55-60 km/h pour Sivergues.



Cette nuit fut très froide en respectant cette fois l'altitude. En effet -0,5°C à -3°C en plaine de l'Ouest (84) ; -3,5°C à -5°C sur les plaines de l'Est ; -2,5°C à -6,5°C sur les reliefs et -9,6°C au sommet du Ventoux (devant la température la plus froide de l'année). Pour Sivergues -4,5°C loc. -5°C devenant également la température la plus froide de l'année.



Ensuite dans la matinée (les températures sont remontées mais restant proches de 0°C sur les reliefs comme en plaine), le département était placé en vigilance jaune neige-verglas. En effet, une très faible perturbation a donné de la neige certes en très faible quantité (très légères traces à partir de 1000m) mais à très basse altitude. En effet la limite pluie-neige était située vers 250-300m, et même temporairement jusqu'en plaine. Il même tombé temporairement de la pluie verglaçante à certains endroits.

Pour Sivergues même si quelques très petits flocons sont tombés par-ci par-là ce matin et quelques uns également cet après-midi (donc les premiers de la saison), aucune tenue au sol du fait de la très faible quantité.

Le problème n'était pas la limite pluie-neige ou la chaleur, mais du fait de la très faible quantité des précipitations (max 1mm à l'Ouest du département, inférieur à 1mm à l'Est).



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ -4,5°C loc. -5°C/5°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert

Qualité de l'air (AtmoSud) : Très Bon