stratocumulus

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Les nuages bas sont encore bien présents ce matin, mais l'arrivée d'une onde plus douce par l'ouest contribuera au morcellement de cette couche de grisaille, bien que l'advection douce passe plus au sud.

Peu de changement coté température, elle plafonnera à 4.9 °C à Steenvoorde et 6 °C à Lesquin.