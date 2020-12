Lumière du couchant sur la neige !

Appareil Canon

Atmosphère froide et grise aujourd'hui sur Grenoble mais en altitude, après les chutes de neige de la nuit, le soleil domine, et une belle lumière éclaire la chaine de Belledonne et la Croix de Chamrousse en fin d'après-midi.