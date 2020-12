Manteau hivernal

Dim. originale 4032*2268px

Appareil samsung

SM-G973F

Exposition 1/646 sec

Ouverture f/2.4

Focale 6 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

GPS 45.84°N, 6.23°E

Après ces dernières journées très hivernales la limite pluie neige s'est située aux environs des 950m d'altitude. Le massif de la Tournette s'est couvert de neige fraîche tandis que le soleil fait doucement fondre les neiges tombées entre 700 et 850m. A 13h00 j'ai relevé une température, via ma station Davis, de 6.7°C à 806m, le vent est nul, l'humidité est de 81.5% et la la radiation solaire est de 299 W/m². Bonne journée à tous.