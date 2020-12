Neige aux multiples visages

Une nouvelle perturbation arrive et effacera les différentes métamorphoses de cette couche de neige : vent dénudant les bosses pour déposer la neige un peu plus loin en corniches ou créant de petites plaques à vent, ou sculptant de mini reliefs en zastrugis , soleil faisant fondre les premiers cm, regelés pendant la nuit et brillant sous le soleil du matin , ou encore neige poudreuse comprimée par les skieurs créant une trace en relief et résistant aux vents violents de ces derniers jours .... toute une histoire va disparaitre ...

Quant au ciel, les cirrus gagnent du terrain .