Brumes et ciels bas

Brumes et ciels bas Saint-André-d'Embrun 2020-12-15T15:11:00+01:00

Le redoux est bien là, la perturbation aussi.

En matinée, la pluie s'est invitée sur l'embrunnais.



Dans l'après-midi, elle a cessé, et on a pu assister à un phénomène d'évaporation comme on peut le voir sur l'image.



Température: 4°C