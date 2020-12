Douceur sur les Alpilles

Après plusieurs semaines de temps froid pour la saison, retour de températures très douces et d'un temps plus humide sur la Provence.



Température d'environ 15°C en journée, pas moins de 10°C la nuit dernière et léger mistral, avec une alternance de passages nuageux et de belles éclaircies.



Vue depuis la tour des Opies, point culminant des Alpilles (492 m), en direction de l'ouest ; au fond à droite la vallée du Rhône et la plaine du Vaucluse, avec Avignon qu'on peut distinguer au loin.