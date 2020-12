Clôture d'une belle et douce journée

Dim. originale 4000*3000px

Mercredi largement ensoleillé malgré quelques passages nuageux et très doux grâce au vent de Sud-Est. Près de 30mm tombés d'hier matin à 1h30 cette nuit.



Les extrêmes du jour : +4.9°/+14° et 60.5mm pour la décade en cours qui passe devant les 58.4mm de celle de 2019 qui était la plus élevée depuis 2002. Les températures sont aussi similaires à celles de la seconde décade 2019 qui est la plus douce depuis 2002 début de l'historique de la station.



A comparer avec les normales pour une seconde décade sur 18 ans qui sont ici de :

Tnm : 2.9°

Txm : 5.8°

RR : 22.5mm