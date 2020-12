Echapée surprise dans Suisse Normande

Appareil NIKON CORPORATION

Sortie pédestre de quelque heures, au précipice de la Roche d’Oëtre, au c½ur de la Suisse Normande ! Ce site naturel classé culmine sur la plus ancienne montagne d’Europe . Une petite pluie toujours apportée par nos multitudes basses pressions qui peinent à venir visiter notre continent Européen.

(suis content car enfin une sortie lointaine de mes habitudes avec un dénivellés du 6O mètres presque à pic...(mais avec main courante pour la descente et remontée plus tranquille)