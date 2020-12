Derniers rayons de soleil !

Le coucher de soleil clôt une journée de décembre bien agréable et encore bien douce Tx : 12.7°C

Outre les quelques cumulus résiduels dans les quels le soleil disparait, plus haut dans le ciel on remarque l'arrivée des nuages élevés dont des cirrocumulus prenant une courbure ondulatoire, prémices d'une perturbation qui va toucher la Bretagne demain