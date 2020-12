Beau temps plus automnal que d'hiver sur le Lac au Duc !

Les éclaircies ont largement prédominé aujourd'hui sur la région de Ploërmel, depuis la plage et le club nautique de Taupont on voit juste des cumulus plus nombreux en direction de l'horizon est .