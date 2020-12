Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/45 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Ciel avesnois de bien peu d'intérêt ce matin, faisant défiler moult stratus alors qu'au ras du sol l'ambiance était fort humide (HR proche de 100% et sols détrempés bien qu'il n'ait pas plu depuis plus de 24h). Légère sensation de fraîcheur aussi en dépit des 6° du moment, et ce en raison d'un désagréable petit vent qui ne savait pas se faire oublier.



Showtime (BÖC inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !