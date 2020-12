Appareil Panasonic

Temps couvert. Pas de vent. Net redoux cette semaine par apport à la semaine dernière. Il n'a plus gelé à Sivergues depuis le week-end dernier, en ce moment les minimales sont autour de 8°C. Ce matin il n'a même pas gelé au Ventoux où la neige tombée ces dernières semaines, fond à grands pas.

Par contre les températures maximales n'évoluent pas trop par apport aux minimales, (environ 12°C pour Sivergues).

Le week-end s'annonce pluvieux…



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 8°C/12°C



Pluviométrie décembre 2020 Sivergues (en cours) : ≈ 39mm





Sion, il y a quasiment un an (20/12/2019) avait lieu la troisième et plus forte des trois grandes crues (3,47m) du Calavon fin 2019 suite aux épisodes méditerranéens :

https://youtu.be/_I0FOQt4Uh0

https://www.infoclimat.fr/photolive-photos-meteo-250378-crue-calavon-jamais-deux-sans-trois.html?&auteur=46136&start=40



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert

Qualité de l'air (AtmoSud) : Très Bon