Dim. originale 3885*2930px

Appareil CROSSCALL

Trekker-X4

Exposition 1/2500 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.96 mm

ISO 50

Flash No Flash

Logiciel L637_12-user 9 PKQ1.190414.001 L637_12.2.1 release-keys

Ce vendredi 18 décembre 2020 en lorraine le temps aura commencé avec le brouillard qui aura eu du mal à se dissiper en plaine, mais des 300 mètres altitudes le soleil briller comme ces photos le prouve prise à la butte du Montsec où on peut observer la mer de brouillard en plaine et belle douceur ou le soleil était bien présent donc +9 à +10 et là où les brouillards sont restée tenace que +7 à +8 degrés. Et en fin d’après-midi, les brouillards se sont totalement dissipés dans le secteur du lac de Madine.



https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fabricegillant&set=a.1476881502508612