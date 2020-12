Belle amélioration

Journée assez agréable et douce (12°C).

La perturbation en matinée s'est évacuée avec peu de pluie (2mm) et laisse place à de belles éclaircies.

Des nuages accrochent les sommets, mais le soleil est dominant cet après-midi.



Le Grand Pic de Belledonne et la Croix de Belledonne (que l'on aperçoit d'ailleurs).