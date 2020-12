Fin d'une douce journée!

Dim. originale 3264*2448px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 11/1820 sec

Ouverture f/2.2

Focale 1.42 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A415FXXU1ATJ1

Après avoir été régulièrement masqué par des passages nuageux tout au long de la journée le soleil a profité d'un beau dégagement du ciel pour se montrer une dernière fois avant la nuit!

8.5°/13.8° pour les extrêmes du jour vs 0.1°/5.8° de normales de saison!

Le cent de Sud-Est aide bien à soutenir cette douceur depuis le 11 dernier, 29km/h en pointe ce jour.

A priori le traîneau du Père Noël devrait ramener l'hiver mais le mal sera fait et 2020 deviendra, tout du moins ici, l'année la plus chaude après 2018.