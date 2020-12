Bombardement surprenant

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/5.6

Focale 35 mm

ISO 80

Objectif 16.0-35.0 mm f/4.0

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2019 (Macintosh)

Un dimanche matin de fin décembre, ciel gris, pluie faible, 10 °C.

Et puis Dame Nature entre en scène pour apporter une petite touche positive (si je puis dire) à cette saison 2020 absolument désastreuse dans le coin.

Un très médiocre front froid traverse lentement le nord de l'Hérault, le Gard et la vallée du Rhône, boosté par quelques joules d'instabilité. D'ordinaire, ça ne donne rien, puisque même lorsque les paramètres sont dans le rouge, ça ne donne rien.

Mais là, chaque particule de l'atmosphère semble exploitée pour nous sortir une ligne orageuse de haute facture !

La ligne se forme avant 10h sur l'est de Montpellier avant de très lentement glisser vers la Camargue.

Autant dire que j'étais très loin d'avoir l'idée de partir en chasse, mais la première détection électrique au radar me fait sauter du lit. Je pars en direction de la Camargue pour devancer la ligne qui s'électrifie fortement et commence à balancer de lourds positifs. Une fois arrivé sur un point de vue adéquat, un joli petit arcus agrémenté de solides décharges me font le spectacle.

L'activité électrique, régulière, sera 100 % foudroyante sur toute la durée de vie de l'orage ! Des positifs, tombant parfois par grappes et exclusivement en air sec ébranlent le paysage d'un son caverneux très satisfaisant, surtout à cette période de l'année. Sur cette prise de vue, un arbre est la cible des cieux.

L'orage atteindra ma position quelques instants plus tard, me gratifiant d'un puissant et bref déluge (14mm/6min), provoquant quelques beaux ruissellements. L'activité électrique déclinera sensiblement par la suite en se décalant vers le Rhône.

Un joli clap de fin :)