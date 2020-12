Dim. originale 4000*3000px

Après une apparition furtive du soleil peu avant 9h, le ciel s'est bouché et le défilement nuageux est rapide alors qu'à 10m le vent de Sud-Est reste très modéré à 35km/h au plus fort.

+3.6°/+9.9° pour les extrêmes du jour sachant que la Tx est provisoire. 0.4mm depuis minuit mais 87.4mm pour la seconde décade, la plus arrosée depuis 2002 vs 22.5mm de normale. +8.6° de Tm seconde décade soit +5.3° vs normale!