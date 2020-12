Mer infinie

Dim. originale 900*593px

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 3/10 sec

Ouverture f/8

Focale 156 mm

ISO 200

Objectif 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary 017

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

Dans cette fin d'année particulièrement ennuyeuse, après une semaine non-stop de grisaille/pluie à donner l'impression de vivre dans une grotte, il fallait passer outre la nouvelle tartine de brouillard affectant les plaines ce matin. En prenant un peu d'altitude, la vision était tout autre et le soleil se lèvera dans une sensation complètement douce au sommet, sans vent ou presque et environ 8°c.



Après l'avoir longtemps rêvé, jamais pu tenter, l'opportunité d'avoir une mer de brouillard plafonnant aux environs de 200m d'altitude et pendant des congés se présente, il fallait donc le tenter et le résultat me remplie de joie : que c'est beau !



Vue vers l'est depuis le Mont St-Baudille, l'Hortus et le Pic St-Loup émergent de l'arrière-pays montpelliérain tandis que des nuages bien plus élevés en altitude se colorent à l'horizon.