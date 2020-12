Panorama du Pic de Coos

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/8.0

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Priorité vitesse

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Quelle ascension et ce, dans une remarquable douceur ! Il reste de belles surfaces enneigées y compris dans les faces sud.

A gauche, le Moulle de Jaüt et un nombre impressionnant de sommets pyrénéens : pic du Midi de Bigorre, Néouvielle, Pic Long, Monné de Cauterets, Gabizos, Arre-Sourins, Pic de Ger etc.