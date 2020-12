En préparation pour une nuit de pluie

Dim. originale 3543*2362px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/3 sec

Ouverture f/1.8

Focale 20 mm

ISO 3200

Objectif 20.0 mm f/1.8

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe JJK

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.0 (Macintosh)

Temps follement doux. Vent moyens. La dépression se creuse. Dans quelque temps il n'en sera plus rien, un anticyclone de 1042 HP, qui va vite s'écrouler....Les centre d'actions semblent se remuer un peu. Nous aurons ainsi des temps plus diversifiés, ce n'est pas plus mal. Non