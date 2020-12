Cet après-midi avec de fortes rafales de vent (83 km/h à la station MF de Ploërmel) et la baisse continue des températures, les cumulus prennent plus d'ampleur pour aller jusqu'au cumulonimbus à faible développement vertical et se déplacent à la vitesse grand V, traduisant le dynamisme de l'arrivée d'air froid qui remplace l'air doux de ces derniers jours à toute altitude .