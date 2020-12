Retour des hautes eaux!

Dim. originale 3264*2448px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/2.2

Focale 1.42 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A415FXXU1ATJ1

Après avoir régulièrement passer l'eau sous 3 voire 2 ou 1 seule de ses arches au gré des nombreuses périodes sèches cette année, le "Pont des Vents" voit toutes ses piles baigner dans le Suran en cette fin décembre.

La station MF voisine à St Julien sur Suran a enregistré 145mm pour le mois en cours.

Ici 20km plus loin en Bresse, je relève 123.8mm pour une normale de 79.4mm sur 18 ans. Décembre 2020 est tout proche de devenir le plus pluvieux devant 2017 et ses 125.8mm!