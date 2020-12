Calme et douceur

Calme et douceur Talloires 2020-12-23T10:12:00+01:00

GPS 45.84°N, 6.21°E

Ce matin un calme étrange planait sur le lac d'Annecy. Vent nul et une température de 12°C accompagnent ce début de journée mais le prévisions ne sont guère optimistes pour le fin de journée qui devrait nous apporter pluie et neige à partir de 1000 à 1200 m. Bonne soirée à tous et joyeux noël.