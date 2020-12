Dim. originale 5375*3422px

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/6.3

Focale 342 mm

ISO 250

Objectif EF70-200mm f/2.8L IS II USM +2x III

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Arrivé un peu tardive sur la pointe Bretagne, je me retrouve sous un ciel gris, du vent et un peu de pluie.

Les conditions vont ensuite aller crescendo avec une montée en puissance des rafales et de la pluie. Protéger derrière des rochers, j'assiste au déferlement des vagues et des embruns. Le vent se fait surpuissant et la pluie tombe à l'horizontal, cingle le visage... Dantesque !