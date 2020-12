24 décembre 2020 ,



À quelques heures du rassemblement avec la famille et proches pour les fêtes de fin d'année, un coup d'½il matinal face à la mer était indispensable d'autant plus que les prévisions météo envisageaient des conditions d'embrasement parfaites !

Photo prise depuis les berges de Tamaris(83)



Prenez soin de vous et des vos proches !



Lien HQ: https://flic.kr/p/2kjYbCV