Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Une très faible ondée se produit mais suffit pour générer cet arc-en-ciel complet.

Tx de 12.5 °C à Bordeaux et cumul de 4.2 mm cet après midi.

On attend maintenant ce rafraîchissement qui fait tant parler de lui et qui devrait enfin permettre à Mérignac de connaître sa 4ème gelée... annuelle !