Tourmente sur l'Aubrac

Appareil SONY

DSC-W810

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/6.5

Focale 27.6 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Multi-spot

Flash No Flash

Logiciel 1.0600

Le froid et la neige sont de retour ici, Environ 8 cm de neige, le vent et les averses balayent la neige froide, donnant des effet visuels spectaculaires avec les rayons de Soleil.



Le paysage s'étage entre 1150 et 1350m.



-4°c, vent de nord vif