Neige froid et vent du Nord...

Neige froid et vent du Nord... Villard-de-Lans 2020-12-25T12:06:00+01:00

Appareil LEICA CAMERA AG

V-Lux 5

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/2.8

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

le vent du Nord avec force dès que l'on se trouve à découvert et en hauteur

en revanche dans cette partie à l'abri on ne le sent pas trop...