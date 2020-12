Noël sous la grêle ! *

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/1.8

Focale 50 mm

ISO 800

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe abloK

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Windows

Enorme orage de grêle sur la côte d'Azur, surprenant par sa longévité et par la quantité non négligeable accumulé sur les routes.

Soyez prudent et Joyeux Noël !! :)