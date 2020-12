Appareil Panasonic

Après une matinée ensoleillée, le ciel se couvre de plus en plus en fin d'après-midi et laisse place à de belles couleurs pour le coucher de soleil.



Bilan Mistral :

Après deux semaines (celle du 14 et celle du 21) souvent nuageuses (et quelques rares averses) avec un net redoux, un très fort coup de Mistral avec vigilance jaune (à mon avis pas loin du niveau orange pour 84 et 13) a sévit hier après-midi et ce matin.

On relève en autres en Vaucluse :

170 km/h au sommet du Ventoux (1912m) hier (attention station temporairement en panne entre 15 et 17h)

131 km/h à Murs (488m – Monts de Vaucluse) hier

113 km/h à Avignon (48m – Vallée du Rhône) aujourd'hui

111 km/h aux crêtes du petit Luberon (672m) hier

104 km à Orange (60m – Vallée du Rhône) aujourd'hui

Par endroit, notamment pour la vallée du Rhône et le Ventoux, il s'agit des plus fortes rafales de l'année.

Pour Sivergues, moins exposé, environ 75 km/h, et environ 100 km/h sur les crêtes du Grand Luberon (850-1125m).

Dans le 13 on relève des rafales entre 80 km/h et 120km/h, jusqu'à 150 km/h sur les cap exposés.

Dans le 30 on relève 150 km/h au mont Aigoual.

Quelques flocons en très faibles quantité sont même tombés ici et là dans le département (84) hier après-midi. Ce fut le cas pour Sivergues, mais aussi parfois en plaine sans tenue au sol. Les crêtes du Luberon ont été légèrement saupoudrées. Ces flocons étaient en fait apportés par la force du Mistral (la perturbation était dans la Drôme).

Ce coup de Mistral a donc rapporté le froid, en effet ce matin il a fait -11,2°C au sommet du Ventoux devenant la température le plus froide de l'année. Et les ressentis durant le coup de Mistral étaient très froids, avec environ -25°C de ressenti au Ventoux.



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ -3°C/5°C



Pluviométrie décembre 2020 Sivergues (en cours) : ≈ 59mm



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert