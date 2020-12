Appareil Panasonic

Photo prise sur les hauteurs d'Apt, au dessus du ''rocher des Druides'', avec vue sur la ville d'Apt, et tout au fond le Ventoux.



Temps couvert et vent faible, mais présent renforçant la sensation de froid. On dirait presque un temps à la neige, mais cela devrait être de la pluie pour cette nuit…

Environ 4°C au moment et au lieu de la photo et 1003 hPa au baromètre de mon GPS.



Les températures remontent faiblement en cet après-midi, les maximales seront atteintes cette nuit, avec un léger redoux accompagné d'une faible perturbation à l'arrière de la tempête (limite pluie-neige vers 800m).

Ce matin les températures minimales étaient très froides, par endroit il s'agit même des températures les plus froides de l'année : *.

Sans parler d'inversion thermique, les températures n'ont pas forcément respecté l'altitude. Elle étaient comprises entre -4°C et -7°C en plaine ; entre -3,5°C et -7,5°C sur le Luberon ; entre -5°C et -10°C sur les Monts de Vaucluse ; -5°C sur le Ventoux. Pour Sivergues la température minimale était d'environ -6,5°C et devient donc la température la plus froide de 2020, et la seule sous les -5°C.

On relève donc entre autres en Vaucluse :

-10.2°C à Saint-Christol (836m)*

-6.9°C à Apt - Plan d'Eau (220m)*

-6.3°C à Pertuis (195m)*

-4.7°C au Ventoux (1912m) > Hier -11.2°C

-4.7°C à Carpentras (99m)*

-4.1°C à Orange (60m)*



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ -7°C/4°C



Pluviométrie décembre 2020 Sivergues (en cours) : ≈ 59mm



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert