Neige à VERNINES

Depuis le milieu de la semaine, un temps hivernal s'est installé sur la France et les conditions sont actuellement calmes sur le pays. Pourtant, la situation va s'animer avec l'arrivée d'une large dépression nommée "Bella' depuis le Groenland pour la journée de demain. A la clé, on retrouvera une perturbation active et un fort coup de vent sur un bon nombre de régions, mais plus particulièrement sur les littoraux de l'Atlantique et les côtes de la Manche. Ce fort coup de vent débutera au milieu de la nuit prochaine sur les côtes de la Manche, puis progressera dans les terres du Nord-Ouest et du Nord dans la matinée de Dimanche. Vers midi, l'axe des vents forts s'étirera des Pays de la Loire aux Ardennes, en passant par l'Ile de France. Celui-ci se décalera ensuite des Landes à la Lorraine en fin d'après-midi, en perdant de sa vigueur sur sa partie Nord. Les dernières rafales perdureront de l'Aquitaine à l'Alsace dans la soirée. A 16h, Météo France place les départements du Finistère (29) et de la Manche (50) en vigilance orange 'Vent violent" pour la deuxième partie de nuit et pour toute la matinée. Une grande majorité des départements est placée en vigilance jaune "Vent violent", excepté au Sud d'une ligne débutant des Landes jusqu'à l'Ain.