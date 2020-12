Cb d'air froid

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

La région reste placée dans un fond de talweg lié à ce vaste système dépressionnaire, avec toujours de l'air froid à tous les étages. Le radiosondage de Bordeaux à 12Z indiquait une T500 de -32 °C avec un iso 0 à 1063 m. L'instabilité est donc marquée et les averses continuent de défiler à un rythme soutenu sur le trio 33-40-64, faisant augmenter un cumul mensuel déjà remarquable. De nombreux records ont déjà été battus, et certains devraient l'être étant donné que l'on attend encore des averses demain surtout au sud, et une nouvelle onde pluvieuse pour jeudi. Certaines stations pourraient s'approcher voire atteindre la barre des 500 mm mensuels, ce qui pour une station de plaine hors méditerranée est exceptionnel.



On distingue aisément la limite pluie-neige dans les rideaux de pluie sous les Cb au niveau de la transition zone claire/zone sombre.