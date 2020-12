Ombres nuageuses, champs innondés, commencement d'instabilité

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/6.3

Focale 20 mm

ISO 125

Objectif 20.0 mm f/1.8

Programme Priorité vitesse

Mesure Spot

Photographe JJK

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.0 (Macintosh)

Sortie ce matin, pour essayer de me remettre un peu à la chasse de beaux ciel,et après avoir errer plus d'une heure à attendre que certain passage nuageux me donnent de la matière, ce fut un plaisir de regarder ce nuage, ainsi que la petite enclume à droite qui commence à se développer. Je me suis toujours demandé de quelles étaient les nuages qui faisaient de l'ombre comme on peut le remarquer sur cette photo.