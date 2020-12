Appareil LEICA CAMERA AG

V-Lux 5

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/2.8

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Au lever du jour le ciel était bien clair et dégagé...pour peu de temps ,car la nébulosité a augmenté rapidement et la neige s'est mis à tomber... , une neige fine et froide suivie par de gros flocons...

une petite accalmie dans le courant de l'après midi m'a donné l'occasion d'aller me balader en bonne compagnie.