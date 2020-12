Irisation lenticulaire

Dim. originale 900*584px

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Peu de changement ces jours-ci avec un ciel largement dégagé sur les plaines de l'Hérault et du Gard sous l'effet du flux de nord-ouest qui atomise les masses nuageuses en provenance de l'Aveyron et du Tarn.

Quelques récalcitrant sont quand même dans la place et notamment ces quelques nuages lenticulaires à l'ouest. Peu de couleurs au couché de soleil, le ciel étant trop chargé sur le pays, mais quelques couleurs malgré tout juste avant que le soleil ne disparaisse derrière l'horizon. Une légère irisation est visible sur le nuage lenticulaire le plus haut.