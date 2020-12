débordement

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le Ciron sort de son lit pour la deuxième fois de l'année (après le 11 mai), et il continue de lentement monter. Et on attend encore de l'eau cette nuit et demain. Cette rivière n'est pas surveillée par vigicrue, mais j'estime qu'il y a environ 1 m d'eau en plus par rapport à une situation normale, sachant que la profondeur maxi du cours d'eau à cet endroit doit être de 1m50.

Cela reste toutefois sans commune mesure avec ce qu'il se passe dans le Pays Basque et le sud des Landes ou des dizaines de routes sont coupées.