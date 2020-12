Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/2.8

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Temps couvert. Quasiment pas vent.



Ce matin nous avons eu un peu de neige, qui pour cette fois a tenue au sol, laissant temporairement un léger saupoudrage, rapidement balayé par la pluie. Quelques flocons sont même tombés en plaine de l'Est 84 (Apt). Ensuite la limite pluie-neige est remontée petit à petit à environ 700-800m, avec tenue au sol à partir d'environ 950m sur le Luberon et 750m sur le plateau d'Albion et le Ventoux, avec quelques centimètres.

Pour Sivergues il est tombé 2mm.



Pour demain la LPN remonte vers 800-1000m, sans descendre temporairement en dessous comme aujourd'hui.

Samedi, peut-être de la neige jusqu'en plaine, sans grandes quantité, mais tout de même plusieurs centimètres… Mais pour l'instant cela reste très incertain, d'autant plus que les prévisions ne sont pas très cohérentes avec une LPN à 200m, de la pluie-neige à 3°C pour Avignon, et de la pluie à 0°C prévue pour Sivergues…



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ -4,5°C/4°C



Bilan météo décembre 2020 Sivergues :

Température maximale : 12°C (16-18-22/12)

Température minimale : -7°C (27/12)

Précipitation maximale en 24H (de 0H à 0H J+1) : ≈ 19mm (11/12)

Précipitation totale : ≈ 75mm

Rafale maximale : ≈ 75km/h (25/12) ; 55-60km/h (01-09-28/12)

Nombre de gelée(s) : 15

Notes/événements météorologiques notables :

Pour plus de détail, voir précédentes photos.



Bilan météo 2020 à venir…



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert