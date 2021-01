Candeur du renouveau

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/7.1

Focale 146 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Chers Camarades et Amis Infoclimatistes,



La grande révolution astronomique s'est achevée et nous voilà propulsés sur une route étrangement identique et nouvelle comme ces brumes récurrentes, indociles et nomades, tant de fois aperçues sous la cime blanche de l'Escurets.

Comme le note le poète "les choses sont toujours les mêmes...mais autrement".

Sans doute avons-nous besoin de mieux sentir le renouvellement à l'oeuvre dans la Grande Nature pour rompre le cycle étroit de la répétition sociale et de ses réflexes de repli qui réduisent nos perspectives sur le monde.

Et pourtant, "le soleil est nouveau tous les jours" et notre météophilie témoigne de cette sensibilité au passage, à l'impermanence, à la fuite des choses qui ne durent jamais. C'est bien dans ce qui passe que résident la beauté d'un arc-en-ciel, le sublime de l'éclair fulgurant qui déchire le ciel en deux, l'esthétique incandescente d'une aurore de braise annonçant le jour nouveau et la neige coruscante qui rend la montagne à sa sauvagerie perdue.



Que la nouvelle année soit pour tous l'occasion d'un nouveau regard sur la beauté du ciel, sur ces caprices et sa folie, sur les surprises infinies qu'il réserve à l’½il attentif. Que ces expériences à venir soient des occasions de se réjouir, de se savoir plus vivants que jamais, accueillant l'esprit clair et les mains ouvertes le grand spectacle de la Nature.



Bonne Année à tous et merci à tous les bénévoles d'Infoclimat de donner à notre amour des météores un espace de partage et d'amitié.