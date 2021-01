Brouillard + bilan météo 2020

Appareil Panasonic

Bonne année !



Brouillard, pluie fine (4mm depuis cette nuit). Quasiment pas vent. Et seulement 3°C environ.

Limite pluie-neige vers 800-1000m



Demain, peut-être de la neige jusqu'en plaine, sans grandes quantité, mais tout de même plusieurs centimètres… Mais pour l'instant cela reste toujours très incertain, d'autant plus que les prévisions ne sont pas très cohérentes vis à vis de la LPN et des températures en fonction des altitudes…



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 0,5°C/4°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune Neige-Verglas à partir de demain 4H



Bilan météo 2020 Sivergues :

Température maximale : 37,5°C (01/08)

Température minimale : -7°C (27/12)

Précipitation maximale en 24H : ≈ 41mm (04/06)

Rafale maximale : ≈ 90-95km/h loc. >100km/h sous orage (01/08)

Hauteur maximale de neige : ≈ 3-8cm (26/03)

Précipitation totale : ≈ 630mm (- 150mm par apport à la moyenne)

Pression maximale : ≈ 1034 hPa (21/01)

Pression minimale : ≈ 982 hPa (28/12)

Notes/événements météorologiques notables :

- Seule ''vraie'' chute de neige tenant au sol la nuit du 25 au 26 mars avec 3 à 8cm. https://www.infoclimat.fr/photolive-photos-meteo-253569-neige-a-sivergues.html?&auteur=46136&start=40

- Phénomène d'arc blanc le 12/05. https://www.infoclimat.fr/photolive-photos-meteo-255844-bancs-de-brouillard.html?&auteur=46136&start=40

- Vigilance orange orages, et pluie-inondation le 04/06 avec environ 41mm pour Sivergues en 24H (record pluviométrique de l'année tout de même faible par apport à celui de 2019 : 100mm), localement 60mm.

- le 01/08 très fort coup de chaleur avec vigilance seulement de niveau Jaune (Orange aurait été utile). Avec par endroit des minimales autour de 23°C et des maximales allant jusqu'à localement 41-42°C (41,7°C à Apt-Viton 240m) ! Dépassant certains records mensuels, dont ceux des canicules d’août 2017 et août 2003 !

https://www.infoclimat.fr/photolive-photos-meteo-259776-chaleur-et-risque-incendie-extremes-en-vaucluse-42degresc-certains-records-battus.html?&auteur=46136

- Le soir même du 01/08 avec l'arrivée d'un orage (avec vigilance jaune) la température chute brutalement, localement elle perd 10°C en 1h et 20°C en 2h ! Cet fut assez électrique, peu pluvieux, mais surtout très venteux. Les bourrasques de vent ont atteint environ 90-95km/h loc. >100km/h pour Sivergues, ce qui en fait la plus forte rafale de l'année (pourtant hors épisode venteux type Mistral ou vent de Sud).

https://youtu.be/PRU3HhmZiwQ

- Mi août a lieu une deuxième vague de chaleur en Vaucluse, plus longue, mais moins intense. Beaucoup plus intense dans le Nord de la France, avec même une vigilance rouge.

- L'été a comme chaque année été sec, sécheresse modérée donc mais pas record. Pour le risque risque incendie en Vaucluse, on compte au total : 13 jours en risque très sévère (limitation d'accès aux massifs), et 1 jour en risque exceptionnel (interdiction totale d'accès aux massifs – malheureusement peu respectée).

- Le 02/10 (tempête ''Alex'') Vigilance orange orages pour le Vaucluse (jaune pluie, vent et crues). En effet de fortes rafales de vent dépassent localement les 100 km/h. On relève des données très inégalitaires dans le département avec en moyenne 15 à 50mm ; 25mm pour Sivergues ; mais localement 130 à 150mm sur le Ventoux. Les départements voisins sont encore plus touchés notamment le 06 en vigilance rouge où l'on relève localement plus de 500mm.

- Première gelée hiver 2020-2021 Sivergues le 21/11 et premiers flocons le 10/12. Première neige au sol le 31/12 avec un léger saupoudrage vite remplacé par la pluie.

- Fort coup de Mistral les 25 et 26 décembre avec vigilance jaune (pas loin du niveau orange) avec 100 à 115 km/h en vallée du Rhône, 110 à 135 km/h sur les reliefs et 170 km/h au Ventoux.

- La plus forte gelée de l'année a lieue le 27/12 avec -7°C pour Sivergues, la seule température sous les -5°C de l'année l'hiver 2019-2020 ayant été extrêmement doux.



Au total donc 2 vigilances oranges (04/06 et 02/10).

Année moins extrême que la précédente (2019 min/max : -8°C/40°C et rafale max 105 km/h), avec moins de vigilances oranges (2019 : 8 oranges + une rouge).

Néanmoins les moyennes annuelles sont nettement supérieures à la normale, surtout l'hiver 2019-2020…