Appareil DJI

FC7303

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/2.8

Focale 4.49 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.0 (Macintosh)

GPS 48.7°N, 0.08°E

Altitude GPS 217m

De quoi faire le ralala, quand l'on apprend que la neige tombe en Bretagne du Nord, et que la pluie sans ménagement tombe dans d'autre région. Le tourbillon de faible pression centré sur l'Ouest Bretagne pourrait apporter un épisode neigeux pour les prochains jours. Cette dépression tout en se comblant légèrement va se positionner encore une fois dans golfe de Gène, alors que plus de 1030 HP seront de mise sur le Nord Atlantique.

Quant à la photo, prise avec le Fji 2, j'en suis à mon deuxième pilotage, et très loin de connaitre toute les possibilités technique, je n'ai certainement pas pris la bonne option concernant la qualité des photos.(j'étais encore avec mon professeur !)

L'on remarquera sur la droite à l'horizon des nuages d'instabilités. Notons également que tout au fond se trouve la ville de Sees dont on distingue les flèches de la cathédrale. J'ajoute que ce matin à Sees le temps était plus intéressant.