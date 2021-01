Apocalypse Snow

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/7.1

Focale 35 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.0 (Windows)

Depuis 2 jours, la neige tombe presque sans discontinuer sur les montagnes côtières. S'il faut monter plus haut que dans le reste du pays pour trouver la neige, l'altitude reste raisonnable pour la région.

En revanche, les intensités sont exceptionnelles, avec près de 90cm de fraîche à 1350m et 1m20 au sol. Les paysages sont indescriptibles!



Avec la formation d'un médicane stationnaire aujourd'hui, les chutes se sont poursuivies toute la journée sous forme d'averses soutenues. Elles devraient persister de la sorte toute la nuit prochaine, avant une bordée conséquente entre demain midi et mardi matin (+/- 40cm supplémentaires!).



Exceptionnel.