Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

u5010,S5010

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/3.1

Focale 6.4 mm

ISO 64

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Version 1.0

Température juste "de saison" en plaine Bas-Rhinoise, légèrement positive, entre 0 et 2°C (mini/max) à Strasbourg. La neige tombée en fin de nuit et début de journée (2 cm) n'accroche pas les routes et ce jusqu'à saint Nabord (300 m) où les routes sont libres vers 13h. Temps ensuite gris, sans pluie ni neige, essais ratés de percée du soleil, au mieux visible à travers les nuages mais bien tamisé.

Photo prise depuis la ferme de Truttenhausen, au pied des Vosges, au-dessus de Heiligenstein, vue vers la plaine d'Alsace. Même ici à 370 m d'altitude environ la neige peine à être ferme (un 0°C "positif"). Les sentiers sont boueux et la neige y est une vraie soupe argileuse à maints endroits. Neige beaucoup plus ferme au-dessus de 450m, les arbres restent blancs.

Au sud de Strasbourg, en plaine, il ne restera que des traces vers 16 heures, sous 2 petits degrés suffisants pour effacer la blancheur.

Bonne année 2021 à tous, en espérant la fin de la pandémie une bonne santé et de belles promenades possibles à tous.