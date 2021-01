Appareil Apple

iPhone X

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4 mm

ISO 32

Objectif iPhone X back dual camera 4mm f/1.8

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 14.2

GPS 45.5°N, 3.17°E

Altitude GPS 488m

Ici dans le sud du Puy-de-Dôme, après un épisode mi-décembre et deux épisodes autour de Noël, la première neige de 2021 à basse altitude (ici 480m mais même Clermont-Ferrand en a bénéficié) recouvre la plaine de quelques centimètres (2 à vue d'oeil). Hier le dégel a été compliqué, 1 degré au plus, avant-hier il a fait -1 en Tx. Les eaux sont gelées. Cette neige va tenir. Il y en aura plus dans la journée et dans la nuit.

Tn= -3°C

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)