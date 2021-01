Les hauteurs de la Vaunage enneigées

Appareil Apple

iPhone XR

Exposition 1/144 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.25 mm

ISO 25

Objectif iPhone XR back camera 4.25mm f/1.8

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 14.2

GPS 43.8°N, 4.22°E

Altitude GPS 94m

Bref mais sympathique épisode neigeux ce lundi 4 janvier 2021 en début de matinée entre la Vaunage et les Costières dans le Gard. La neige tenait sur toutes les surfaces sous les plus fortes intensités. Sur les hauteurs du sud de la Vaunage, on relève quelques centimètres.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)